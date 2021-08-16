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Землетрус на Гаїті забрав життя понад тисячі людей

Аня Мартинюк 16 серпня 2021, 08:24
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Землетрус на Гаїті забрав життя понад тисячі людей

Число жертв буде рости. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 серпня, стало відомо, що на Гаїті продовжують ліквідацію наслідків нищівного землетрусу, який трапився 14 серпня. Підземні поштовхи 7,2 бала викликали масштабні руйнування. На жаль, не обійшлось без жертв.

Станом на ранок понеділка зафіксовано 1 297 летальних випадків. Відповідну заяву зробили в службі цивільної оборони країни.

Ще 5 700 осіб потребують допомоги. Місцева влада попередила, що число загиблих та потерпілих буде рости.

 

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