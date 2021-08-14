Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 17:36

67,1% відносять себе до бідних.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що в даних звіту Держстату «Самооцінка домогосподарств рівня своїх доходів за 2020 рік» вказано, що лише 1% українців вважають себе середнім класом.

31,9% українців вважають себе до категорії небідних, але ще не представників середнього класу.

67,1% - до бідних.

71,3% українців вважають дохід понад 22 тисячі гривень достатнім, щоб вважати себе середнім класом.