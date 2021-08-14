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67,1% відносять себе до бідних.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що в даних звіту Держстату «Самооцінка домогосподарств рівня своїх доходів за 2020 рік» вказано, що лише 1% українців вважають себе середнім класом.
31,9% українців вважають себе до категорії небідних, але ще не представників середнього класу.
67,1% - до бідних.
71,3% українців вважають дохід понад 22 тисячі гривень достатнім, щоб вважати себе середнім класом.
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