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Стало відомо, в яких країнах українським медикам пропонують найкращу зарплату

Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 17:00
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Стало відомо, в яких країнах українським медикам пропонують найкращу зарплату

Українські медики виявились дуже затребуваними. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що медики входять в ТОП-3 найбільш затребуваних фахівців в липні 2021 року.

За даними порталу grc.ua, у Таджикістані  українським медикам пропонують до 35 тисяч гривень, оплату житла, компенсацію переїзду і оплату квитків раз на рік в Україну і назад. 

У Німеччині медичній сестрі з України пропонують від 2 тисяч євро. У Польщі українським медикам пропонують 12-15 тисяч злотих.

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