Стало відомо, в яких країнах українським медикам пропонують найкращу зарплату

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Українські медики виявились дуже затребуваними.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що медики входять в ТОП-3 найбільш затребуваних фахівців в липні 2021 року.
За даними порталу grc.ua, у Таджикістані українським медикам пропонують до 35 тисяч гривень, оплату житла, компенсацію переїзду і оплату квитків раз на рік в Україну і назад.
У Німеччині медичній сестрі з України пропонують від 2 тисяч євро. У Польщі українським медикам пропонують 12-15 тисяч злотих.
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