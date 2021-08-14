Стало відомо, в яких країнах українським медикам пропонують найкращу зарплату

Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 17:00

Українські медики виявились дуже затребуваними.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що медики входять в ТОП-3 найбільш затребуваних фахівців в липні 2021 року.

За даними порталу grc.ua, у Таджикістані українським медикам пропонують до 35 тисяч гривень, оплату житла, компенсацію переїзду і оплату квитків раз на рік в Україну і назад.

У Німеччині медичній сестрі з України пропонують від 2 тисяч євро. У Польщі українським медикам пропонують 12-15 тисяч злотих.