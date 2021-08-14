В Туреччині розбився російський літак

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Його використовували для гасіння пожеж.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 серпня, На півдні Туреччини розбився пожежний літак, його було орендовано у РФ. Відомо, що на борту було 8 членів екіпажу. На жаль, люди загинули.
Уточнюється, що серед загиблих п’ятеро російських солдатів та троє громадян Туреччини.
Літак використовувався для гасіння лісових пожеж. Він влетів в гору.
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