В Twitter працюватимуть лише вакциновані

Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 15:55

Альтернатив не буде.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що компанія Twitter дозволить працювати в своїх офісах лише вакцинованим проти коронавірусу працівникам. За даними видання СВС, приступити до роботи зможуть лише ті співробітники, які пройшли повний курс вакцинації.

Відомо, що в Twitter працює близько 150 канадців. Раніше стало відомо, що в Google, Uber, Lyft також послідують такій практиці. Деякі компанії будуть менш жорсткі й запропонують невакцинованим регулярно здавати тест на коронавірус.