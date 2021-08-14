В Twitter працюватимуть лише вакциновані

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Альтернатив не буде.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що компанія Twitter дозволить працювати в своїх офісах лише вакцинованим проти коронавірусу працівникам. За даними видання СВС, приступити до роботи зможуть лише ті співробітники, які пройшли повний курс вакцинації.
Відомо, що в Twitter працює близько 150 канадців. Раніше стало відомо, що в Google, Uber, Lyft також послідують такій практиці. Деякі компанії будуть менш жорсткі й запропонують невакцинованим регулярно здавати тест на коронавірус.
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