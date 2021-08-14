Нацкорпус мітингує під Офісом президента України

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Поліція намагається стримувати протестувальників.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 серпня, ультраправа партія "Нацкорпус" розпочала акцію під Офісом президента. Мета активістів - зупинити репресії проти патріотів. Так, мітинг зібрали після арешту в Харкові представників "Нацкорпуса", яких підозрюють у вимаганні. Відомо, що затримана банда діяла понад трьох років.
На місці події знаходиться поліція. На Банковій уже почалися зіткнення Нацкорпусу та поліції. Лідер націоналістів Андрій Білецький не захотів проходити огляд при вході в Офіс президента й закликав соратників йти на прорив. Поліції довелось застосувати сльозогінний газ. За ситуацією слідкують журналісти.
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14:22: Нателла Крапівіна похвалила нове відео своєї експідопічної Лободи
13:45: У США перестануть пускати в ресторани і спортзали невакцинованих
13:14: Два регіони України не потрапили в «зелену» зону карантину
12:40: В Україні паспорт вакцинації можна купити за 1500 євро
12:04: МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду
14:15: Президент України зустрінеться у США з Тімом Куком та Ілоном Маском
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