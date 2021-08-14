Нацкорпус мітингує під Офісом президента України

Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 15:24

Поліція намагається стримувати протестувальників.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, ультраправа партія "Нацкорпус" розпочала акцію під Офісом президента. Мета активістів - зупинити репресії проти патріотів. Так, мітинг зібрали після арешту в Харкові представників "Нацкорпуса", яких підозрюють у вимаганні. Відомо, що затримана банда діяла понад трьох років.

На місці події знаходиться поліція. На Банковій уже почалися зіткнення Нацкорпусу та поліції. Лідер націоналістів Андрій Білецький не захотів проходити огляд при вході в Офіс президента й закликав соратників йти на прорив. Поліції довелось застосувати сльозогінний газ. За ситуацією слідкують журналісти.