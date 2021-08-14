Спека в Україні втримається

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Свіжий прогноз представила Наталка Діденко.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко повідомила, що у неділю, 15 серпня, денна температура повітря в Україні сягне від +26 до +32. Наступний тиждень стартує з +29 + 34 градусів, місцями до +33 + 36 градусів. Локальні грозові дощі пройдуть у Приазов'ї, на Сходу і подекуди в західній частині країни.
Температурне полегшення очікується з 18 серпня в західних і північних областях, а також у Вінницькій області. На сході, півдні і в більше частини центральних регіонів спека збережеться. Разом з тим в країні побільшає опадів.
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14:22: Нателла Крапівіна похвалила нове відео своєї експідопічної Лободи
13:45: У США перестануть пускати в ресторани і спортзали невакцинованих
13:14: Два регіони України не потрапили в «зелену» зону карантину
12:40: В Україні паспорт вакцинації можна купити за 1500 євро
12:04: МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду
14:15: Президент України зустрінеться у США з Тімом Куком та Ілоном Маском
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