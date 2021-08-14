Спека в Україні втримається

Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 14:49

Свіжий прогноз представила Наталка Діденко.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що у неділю, 15 серпня, денна температура повітря в Україні сягне від +26 до +32. Наступний тиждень стартує з +29 + 34 градусів, місцями до +33 + 36 градусів. Локальні грозові дощі пройдуть у Приазов'ї, на Сходу і подекуди в західній частині країни.

Температурне полегшення очікується з 18 серпня в західних і північних областях, а також у Вінницькій області. На сході, півдні і в більше частини центральних регіонів спека збережеться. Разом з тим в країні побільшає опадів.