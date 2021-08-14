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Співачка випустила україномовну пісню.
Новину передає «Преса України».
Колишній продюсер співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна відреагувала на нову відеороботу виконавиці. Як відомо, Лобода представила хіт «Indie Rock» одразу на двох мовах – українській та російській.
Кліп для виконавиці знімав кліпмейкер Інді Хаіт.
«Як же я люблю такі роботи! Светик, від душі вітаю! Дуже крутий трек! Дуже круте відео! Все вийшло!» - зазначила вона в Instagram.
Інтернет-спільнота також оцінила відеороботу.
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14:22: Нателла Крапівіна похвалила нове відео своєї експідопічної Лободи
13:45: У США перестануть пускати в ресторани і спортзали невакцинованих
13:14: Два регіони України не потрапили в «зелену» зону карантину
12:40: В Україні паспорт вакцинації можна купити за 1500 євро
12:04: МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду
14:15: Президент України зустрінеться у США з Тімом Куком та Ілоном Маском
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