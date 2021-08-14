Нателла Крапівіна похвалила нове відео своєї експідопічної Лободи

Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 14:22

Співачка випустила україномовну пісню.

Новину передає «Преса України».

Колишній продюсер співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна відреагувала на нову відеороботу виконавиці. Як відомо, Лобода представила хіт «Indie Rock» одразу на двох мовах – українській та російській.

Кліп для виконавиці знімав кліпмейкер Інді Хаіт.

«Як же я люблю такі роботи! Светик, від душі вітаю! Дуже крутий трек! Дуже круте відео! Все вийшло!» - зазначила вона в Instagram.

Інтернет-спільнота також оцінила відеороботу.