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У США перестануть пускати в ресторани і спортзали невакцинованих

Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 13:45
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У США перестануть пускати в ресторани і спортзали невакцинованих

Американців все більше обмежують. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, стало відомо, що у США бажаючих зайти в заклади швидкого харчування та спортзали пускатимуть лише за наявності доказів вакцинації проти коронавірусу. Сан-Франциско стало першим містом, де почали пред’являти такі вимоги. Якщо точніше – докази повної вакцинації від ковіду.

Обмеження почнуть діяти у Сан-Франциско з 20 серпня, а в Нью-Йорку з 16 серпня. Вони торкнуться людей віком від 12 років. Варто зазначити, що у Сан-Франциско повну вакцинацію пройшли 78% дорослого населення.

 

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