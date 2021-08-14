Два регіони України не потрапили в «зелену» зону карантину

Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 13:14

Через перевищення показника госпіталізації хворих з Covid-19 на 50%.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби Міністерства охорони здоров'я України, всі українські регіони знаходяться у «зеленій» карантинній зоні. Виключенням стали Тернопільська область, де перевищено показники госпіталізації хворих з Covid-19 - 76,9% при нормі 50%, а також Полтавський регіон з показником 51,9%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 1 353 пацієнта з коронавірусом.