Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні паспорт вакцинації можна купити за 1500 євро
  • МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду
  • Президент України зустрінеться у США з Тімом Куком та Ілоном Маском

Два регіони України не потрапили в «зелену» зону карантину

Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 13:14
Версія для друку
Два регіони України не потрапили в «зелену» зону карантину

Через перевищення показника госпіталізації хворих з Covid-19 на 50%.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби Міністерства охорони здоров'я України, всі українські регіони знаходяться у «зеленій» карантинній зоні. Виключенням стали Тернопільська область, де перевищено показники госпіталізації хворих з Covid-19 - 76,9% при нормі 50%, а також Полтавський регіон з показником 51,9%.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 1 353 пацієнта з коронавірусом.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції