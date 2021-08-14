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Через перевищення показника госпіталізації хворих з Covid-19 на 50%.
Новину передає «Преса України».
За даними прес-служби Міністерства охорони здоров'я України, всі українські регіони знаходяться у «зеленій» карантинній зоні. Виключенням стали Тернопільська область, де перевищено показники госпіталізації хворих з Covid-19 - 76,9% при нормі 50%, а також Полтавський регіон з показником 51,9%.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 1 353 пацієнта з коронавірусом.
13:45: У США перестануть пускати в ресторани і спортзали невакцинованих
13:14: Два регіони України не потрапили в «зелену» зону карантину
12:40: В Україні паспорт вакцинації можна купити за 1500 євро
12:04: МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду
14:15: Президент України зустрінеться у США з Тімом Куком та Ілоном Маском
09:04: Харківський депутат організував банду «чорних» лісорубів
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