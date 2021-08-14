У США перестануть пускати в ресторани і спортзали невакцинованих 13:45
Два регіони України не потрапили в «зелену» зону карантину 13:14
В Україні паспорт вакцинації можна купити за 1500 євро 12:40
МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду 12:04
Президент України зустрінеться у США з Тімом Куком та Ілоном Маском 14:15
Харківський депутат організував банду «чорних» лісорубів 09:04
Українців змусять зареєструвати мобільний номер за паспортом 13:39
Італія виявилася найщедрішою на виплати призерам Олімпіади-2020 12:41
Samsung представила довгоочікувані гнучкі смартфони Galaxy Z 12:08
В Україні скоротили інтервал між уколами вакциною Sinovac 11:28
Де відпочити під Києвом: огляд заміського ресторану Villa Ozero 08:30
Бо заробив і заслужив: Порошенко спустив на відпочинок на яхті 6 млн грн 13:25
Заступнику мера Миколаєва повідомили про підозру в розкраданні близько 27 млн грн 12:50
Мова йде про європейський паспорт.
Новину передає «Преса України».
Українська журналістка Світлана Крюкова повідомила про розслідування. За її словами, у її колі знайомих є люди, які користуються купленими паспортами вакцинації. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі.
«П'ять моїх знайомих анархістов- пох @ хуістов купили собі європейські паспорти вакцинації. Без уколу, на підпільному ринку медичної паспортизації. Нині це популярна і доступна послуга для тих, кому ліньки (боюся / не хочу / не буду / не впевнений) вакцинуватися. Але кому треба перетинати кордон і хочеться мінімізувати паперову тяганину», - зазначила вона.
За даними Крюкової, послуга популярна серед бізнесменів, політиків та інших «важливих» людей. Журналістка зазначила, що в ході розслідування її команди було куплено паспорт вакинованого європейського зразка. Коштує він 1500 євро. Паспорт зроблений в Німеччині, його власника уже внесли в українську базу Helsi і Дія. Крюкова додала, що підробні паспорти українського зразка дешевші 400-700 євро. Повне розслідування крюкова представила в інтернет-виданні «Старна».
13:45: У США перестануть пускати в ресторани і спортзали невакцинованих
13:14: Два регіони України не потрапили в «зелену» зону карантину
12:40: В Україні паспорт вакцинації можна купити за 1500 євро
12:04: МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду
14:15: Президент України зустрінеться у США з Тімом Куком та Ілоном Маском
09:04: Харківський депутат організував банду «чорних» лісорубів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.