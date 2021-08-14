В Україні паспорт вакцинації можна купити за 1500 євро

Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 12:40

Мова йде про європейський паспорт.

Новину передає «Преса України».

Українська журналістка Світлана Крюкова повідомила про розслідування. За її словами, у її колі знайомих є люди, які користуються купленими паспортами вакцинації. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі.

«П'ять моїх знайомих анархістов- пох @ хуістов купили собі європейські паспорти вакцинації. Без уколу, на підпільному ринку медичної паспортизації. Нині це популярна і доступна послуга для тих, кому ліньки (боюся / не хочу / не буду / не впевнений) вакцинуватися. Але кому треба перетинати кордон і хочеться мінімізувати паперову тяганину», - зазначила вона.

За даними Крюкової, послуга популярна серед бізнесменів, політиків та інших «важливих» людей. Журналістка зазначила, що в ході розслідування її команди було куплено паспорт вакинованого європейського зразка. Коштує він 1500 євро. Паспорт зроблений в Німеччині, його власника уже внесли в українську базу Helsi і Дія. Крюкова додала, що підробні паспорти українського зразка дешевші 400-700 євро. Повне розслідування крюкова представила в інтернет-виданні «Старна».