Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду
  • Президент України зустрінеться у США з Тімом Куком та Ілоном Маском
  • В Україні скоротили інтервал між уколами вакциною Sinovac

МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду

Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 12:04
Версія для друку
МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду

У міністерстві стверджують, що шкода вакцинації – це міф.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що вагітні жінки начебто можуть важче переносити COVID-19. Також у відомстві запевняють, що ковід може негативно вплинути на перебіг самої вагітності.

«Під час розробки вакцин їх тестували на вагітних тваринах, але не на жінках. Втім, в США з грудня 2020 до кінця лютого 2021 проходило дослідження, в якому використали дані понад 35 000 вагітних, яких щепили проти COVID-19 мРНК-вакцинами. Його результати свідчать про те, що поки немає жодних підстав вважати, що вакцини можуть нашкодити вагітній або ембріону», - йдеться в повідомленні. 

Тому у МОЗ рекомендують вакцинувати вагітних українок.

Інтернет-спільнота у коментарях посміялась цій новині, тим часом представники ботоферм активно пропагандують вакцину.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції