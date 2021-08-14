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У міністерстві стверджують, що шкода вакцинації – це міф.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що вагітні жінки начебто можуть важче переносити COVID-19. Також у відомстві запевняють, що ковід може негативно вплинути на перебіг самої вагітності.
«Під час розробки вакцин їх тестували на вагітних тваринах, але не на жінках. Втім, в США з грудня 2020 до кінця лютого 2021 проходило дослідження, в якому використали дані понад 35 000 вагітних, яких щепили проти COVID-19 мРНК-вакцинами. Його результати свідчать про те, що поки немає жодних підстав вважати, що вакцини можуть нашкодити вагітній або ембріону», - йдеться в повідомленні.
Тому у МОЗ рекомендують вакцинувати вагітних українок.
Інтернет-спільнота у коментарях посміялась цій новині, тим часом представники ботоферм активно пропагандують вакцину.
12:04: МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду
14:15: Президент України зустрінеться у США з Тімом Куком та Ілоном Маском
09:04: Харківський депутат організував банду «чорних» лісорубів
13:39: Українців змусять зареєструвати мобільний номер за паспортом
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