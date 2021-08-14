МОЗ закликало вагітних жінок вакцинуватися проти ковіду

Аня Мартинюк 14 серпня 2021, 12:04

У міністерстві стверджують, що шкода вакцинації – це міф.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що вагітні жінки начебто можуть важче переносити COVID-19. Також у відомстві запевняють, що ковід може негативно вплинути на перебіг самої вагітності.

«Під час розробки вакцин їх тестували на вагітних тваринах, але не на жінках. Втім, в США з грудня 2020 до кінця лютого 2021 проходило дослідження, в якому використали дані понад 35 000 вагітних, яких щепили проти COVID-19 мРНК-вакцинами. Його результати свідчать про те, що поки немає жодних підстав вважати, що вакцини можуть нашкодити вагітній або ембріону», - йдеться в повідомленні.

Тому у МОЗ рекомендують вакцинувати вагітних українок.

Інтернет-спільнота у коментарях посміялась цій новині, тим часом представники ботоферм активно пропагандують вакцину.