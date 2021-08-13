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Стало відомо, для чого.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 серпня, стало відомо, що програма роботи з візитом президента Зеленського в США ще не завершена. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
«Глобальний світ сьогодні дуже швидко пропонує і реалізує ідеї. Україна в свою чергу теж повинна рухатися вперед, а не стагнувати, грузнути в старих технологіях і старих типах виробництв. Зрозуміло, що для реалізації подібних ідей потрібні і зустрічі з "піонерами" в проривних технологіях, і навіть залучення їх в якості консультантів на тих чи інших умовах», - заявив Подоляк.
За його словами, Володимир Зеленський має намір зустрітися у США з директором компанії Apple Тімом Куком та підприємцем Ілоном Маском. Він додав, що зміст і формування стійких корисних зв'язків для України дуже важливі.
14:15: Президент України зустрінеться у США з Тімом Куком та Ілоном Маском
09:04: Харківський депутат організував банду «чорних» лісорубів
13:39: Українців змусять зареєструвати мобільний номер за паспортом
12:41: Італія виявилася найщедрішою на виплати призерам Олімпіади-2020
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