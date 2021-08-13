Президент України зустрінеться у США з Тімом Куком та Ілоном Маском

Аня Мартинюк 13 серпня 2021, 14:15

Стало відомо, для чого.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 серпня, стало відомо, що програма роботи з візитом президента Зеленського в США ще не завершена. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Глобальний світ сьогодні дуже швидко пропонує і реалізує ідеї. Україна в свою чергу теж повинна рухатися вперед, а не стагнувати, грузнути в старих технологіях і старих типах виробництв. Зрозуміло, що для реалізації подібних ідей потрібні і зустрічі з "піонерами" в проривних технологіях, і навіть залучення їх в якості консультантів на тих чи інших умовах», - заявив Подоляк.

За його словами, Володимир Зеленський має намір зустрітися у США з директором компанії Apple Тімом Куком та підприємцем Ілоном Маском. Він додав, що зміст і формування стійких корисних зв'язків для України дуже важливі.