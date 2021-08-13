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В Україні від ковіду щеплено понад 7 млн людей

Аня Мартинюк 13 серпня 2021, 09:35
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В Україні від ковіду щеплено понад 7 млн людей

Статистику представили в МОЗ. 

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служби МОЗ, в Україні за 12 серпня проти коронавірусу було щеплено 163 310 осіб. Загальна кількість вакцинованих становить 4 538 443 осіб. 

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 538 443 людини, з них отримали одну дозу – 4 538 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 633 317 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 171 758 щеплень», - відзначили в МОЗ.

Також в МОЗ закликали українців активніше вакцинуватися, оскільки це єдиний спосіб захистити себе від смертоносного китайського вірусу.

 

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