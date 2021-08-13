Харківський депутат організував банду «чорних» лісорубів

Аня Мартинюк 13 серпня 2021, 09:04

Та завдав збитків державі майже на мільйон гривен.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 серпня, стало відомо, що у Харківській області депутат організував банду «чорних» лісорубів. Відомо, що через їх діяльність було згублено лісу на майже на мільйон гривень.

Так, мова йде про депутата Богодухівського міської ради, в організовану злочинну групу якого входили 4 особи. Люди систематично знищували дерева в лісах і отримувала за це немалий прибуток. Тепер зловмисники можуть поплатитися свободою на термін до 7 років.

Слідчі встановили, що протягом 2020-2021 років було зрубано 86 дерев породи ясен. На майно підозрюваних накладено арешт на суму один мільйон 600 тисяч гривень. Прокуратура подала позов до суду на суму майже на 800 тисяч гривень збитків державі.