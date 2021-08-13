В Україні понад тисяча нових ковідних хворих

Харківський депутат організував банду «чорних» лісорубів 09:04
Українців змусять зареєструвати мобільний номер за паспортом 13:39
Італія виявилася найщедрішою на виплати призерам Олімпіади-2020 12:41
Samsung представила довгоочікувані гнучкі смартфони Galaxy Z 12:08
В Україні скоротили інтервал між уколами вакциною Sinovac 11:28
Де відпочити під Києвом: огляд заміського ресторану Villa Ozero 08:30
Бо заробив і заслужив: Порошенко спустив на відпочинок на яхті 6 млн грн 13:25
Заступнику мера Миколаєва повідомили про підозру в розкраданні близько 27 млн грн 12:50
На Донеччині від рук військових Путіна загинув чоловік 11:04
Практическое руководство по покупке качественной одежды на Invogue 09:22
Чиновники Миколаєва нагріли бюджет майже на 27 мільйонів гривень 09:05
Найбільше нових хворих в Одеській області.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 1 263 людини з ковідом. Серед нових заражених 73 дитини і 52 медпрацівника. За добу померли 44 пацієнти. За весь період пандемії померли 53 217 пацієнтів.
Тим часом у світі число заражених перевалило вже за 205 мільйонів.
У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України зазначили, що за останню добу 1 007 людей одужали в Україні. В Одеській області найбільша кількість хворих 99.
09:04: Харківський депутат організував банду «чорних» лісорубів
13:39: Українців змусять зареєструвати мобільний номер за паспортом
12:41: Італія виявилася найщедрішою на виплати призерам Олімпіади-2020
12:08: Samsung представила довгоочікувані гнучкі смартфони Galaxy Z
11:28: В Україні скоротили інтервал між уколами вакциною Sinovac
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.