В Україні понад тисяча нових ковідних хворих

Аня Мартинюк 13 серпня 2021, 08:29

Найбільше нових хворих в Одеській області.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 серпня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 1 263 людини з ковідом. Серед нових заражених 73 дитини і 52 медпрацівника. За добу померли 44 пацієнти. За весь період пандемії померли 53 217 пацієнтів.

Тим часом у світі число заражених перевалило вже за 205 мільйонів.

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я України зазначили, що за останню добу 1 007 людей одужали в Україні. В Одеській області найбільша кількість хворих 99.