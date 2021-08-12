Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні скоротили інтервал між уколами вакциною Sinovac
  • На Донеччині від рук військових Путіна загинув чоловік
  • Українська журналістка продала чергову політичну картину за $13000

На Житомирщині зафіксували 20 випадків «Дельти»

Аня Мартинюк 12 серпня 2021, 13:58
Версія для друку
На Житомирщині зафіксували 20 випадків «Дельти»

На жаль, є жертва. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що у Житомирській області лабораторно підтверджено штам коронавірусу «Дельта». Випадки захворювання виявили  в Житомирі, Новограді-Волинському, Лугинах. За попередніми даними, двоє хворих прибули в Житомирську область із РФ та Туреччини.

Про це заявили в Житомирському обласному лабораторному центрі. Також відомо, що одна людина померла.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції