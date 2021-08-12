На Житомирщині зафіксували 20 випадків «Дельти»

Аня Мартинюк 12 серпня 2021, 13:58

На жаль, є жертва.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що у Житомирській області лабораторно підтверджено штам коронавірусу «Дельта». Випадки захворювання виявили в Житомирі, Новограді-Волинському, Лугинах. За попередніми даними, двоє хворих прибули в Житомирську область із РФ та Туреччини.

Про це заявили в Житомирському обласному лабораторному центрі. Також відомо, що одна людина померла.