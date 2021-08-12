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Інакше не зможуть користуватися мобільним зв’язком.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, у ВРУ обговорюють ідею дозволити українцям користуватися мобільним зв’язком лише після реєстрації за паспортом. Інакше користувачів відключатимуть від послуг мобільного зв’язку.
Уточнюється, що користувачам, які не зареєструють свій номер, мобільні оператори з 2025 року перестануть надавати відповідні послуги. Законопроект знаходиться на стадії розробки. Відповідна інформація з’явилася на сайті Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації.
13:39: Українців змусять зареєструвати мобільний номер за паспортом
12:41: Італія виявилася найщедрішою на виплати призерам Олімпіади-2020
12:08: Samsung представила довгоочікувані гнучкі смартфони Galaxy Z
11:28: В Україні скоротили інтервал між уколами вакциною Sinovac
08:30: Де відпочити під Києвом: огляд заміського ресторану Villa Ozero
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