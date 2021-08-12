Українців змусять зареєструвати мобільний номер за паспортом

Аня Мартинюк 12 серпня 2021, 13:39

Інакше не зможуть користуватися мобільним зв’язком.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, у ВРУ обговорюють ідею дозволити українцям користуватися мобільним зв’язком лише після реєстрації за паспортом. Інакше користувачів відключатимуть від послуг мобільного зв’язку.

Уточнюється, що користувачам, які не зареєструють свій номер, мобільні оператори з 2025 року перестануть надавати відповідні послуги. Законопроект знаходиться на стадії розробки. Відповідна інформація з’явилася на сайті Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації.