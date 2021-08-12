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СБУ нагадала, чому Кіркоров не приїде в Україну

Аня Мартинюк 12 серпня 2021, 13:15
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СБУ нагадала, чому Кіркоров не приїде в Україну

Заборона щодо Кіркорова діє на підставі закону, що регулює правовий статус іноземців.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, чому СБУ заборонила Філіпу Кіркорову приїжджати в Україну впродовж трьох років. Як зазначається, є необхідність забезпечити нацбезпеку України.

Заборона щодо Кіркорова діє на підставі закону, що регулює правовий статус іноземців, а саме - першої і третьої частинами статті №13 цього документа. У СБУ наголосили, що, заборона діє ще з 7 червня.

 

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