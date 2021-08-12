СБУ нагадала, чому Кіркоров не приїде в Україну

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Заборона щодо Кіркорова діє на підставі закону, що регулює правовий статус іноземців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, чому СБУ заборонила Філіпу Кіркорову приїжджати в Україну впродовж трьох років. Як зазначається, є необхідність забезпечити нацбезпеку України.
Заборона щодо Кіркорова діє на підставі закону, що регулює правовий статус іноземців, а саме - першої і третьої частинами статті №13 цього документа. У СБУ наголосили, що, заборона діє ще з 7 червня.
13:39: Українців змусять зареєструвати мобільний номер за паспортом
12:41: Італія виявилася найщедрішою на виплати призерам Олімпіади-2020
12:08: Samsung представила довгоочікувані гнучкі смартфони Galaxy Z
11:28: В Україні скоротили інтервал між уколами вакциною Sinovac
08:30: Де відпочити під Києвом: огляд заміського ресторану Villa Ozero
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