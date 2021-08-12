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Україна не увійшла в десятку країн, які добре платять олімпійцям.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 12 серпня, стало відомо, що Україна не потрапила у десятку країн, які платять хороші винагороди призерам Олімпіади-2020. Рейтинг представило видання Forbes. Так, на першому місці Іспанія, яка платить 212,4 тисяч доларів за золото, 106,2 тисяч доларів за срібло і, 70,8 тисяч доларів за бронзу.
За підсумками Олімпіади, а саме 10 золотих, 10 срібних і 20 бронзових нагород спортсмени країни сумарно отримають 9,07 мільйонів доларів.
Наступними у рейтингу є США і Франція, які цього річ розщедрились призерам на 7,84 млн (39-41-33) та $6,51 млн (10-12-11) відповідно.
12:41: Італія виявилася найщедрішою на виплати призерам Олімпіади-2020
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