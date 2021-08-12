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Samsung представила довгоочікувані гнучкі смартфони Galaxy Z

Аня Мартинюк 12 серпня 2021, 12:08
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Samsung представила довгоочікувані гнучкі смартфони Galaxy Z

Складати та розкладати такий телефон можна до 200 тисяч разів. 

Новину передає «Преса України».

Компанія Samsung представила гнучкі смартфони Galaxy Z. Мова йде про моделі Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip3. Окрім інноваційного дизайну новинки отримали надійний вологозахист IPX8.

Новинки були представлені в рамках щорічного заходу Samsung Unpacked. Обидва смартфони мають рамку з армованого алюмінію, скло Corning Gorilla Victus для захисту від подряпин і інших пошкоджень. Разом з тим новинки продаватимуться з новою захисною плівкою та поліпшеною структурою скла основного екрана, яка на 80% є зносостійкішою.

Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip3 переживуть 200 000 циклів складання-розкладання. Варто зазначити, що новинки матимуть хороші акумулятори на 4400 мАг та 3300 мАг відповідно. Заявлена швидка і бездротова зарядка також присутня.

 

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