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Складати та розкладати такий телефон можна до 200 тисяч разів.
Новину передає «Преса України».
Компанія Samsung представила гнучкі смартфони Galaxy Z. Мова йде про моделі Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip3. Окрім інноваційного дизайну новинки отримали надійний вологозахист IPX8.
Новинки були представлені в рамках щорічного заходу Samsung Unpacked. Обидва смартфони мають рамку з армованого алюмінію, скло Corning Gorilla Victus для захисту від подряпин і інших пошкоджень. Разом з тим новинки продаватимуться з новою захисною плівкою та поліпшеною структурою скла основного екрана, яка на 80% є зносостійкішою.
Galaxy Z Fold3 і Galaxy Z Flip3 переживуть 200 000 циклів складання-розкладання. Варто зазначити, що новинки матимуть хороші акумулятори на 4400 мАг та 3300 мАг відповідно. Заявлена швидка і бездротова зарядка також присутня.
12:41: Італія виявилася найщедрішою на виплати призерам Олімпіади-2020
12:08: Samsung представила довгоочікувані гнучкі смартфони Galaxy Z
11:28: В Україні скоротили інтервал між уколами вакциною Sinovac
08:30: Де відпочити під Києвом: огляд заміського ресторану Villa Ozero
13:25: Бо заробив і заслужив: Порошенко спустив на відпочинок на яхті 6 млн грн
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