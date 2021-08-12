Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • На Донеччині від рук військових Путіна загинув чоловік
  • Українська журналістка продала чергову політичну картину за $13000
  • Анатолій Улянов розкритикував львівський кіоск з прапором «ДНР»

В Україні скоротили інтервал між уколами вакциною Sinovac

Аня Мартинюк 12 серпня 2021, 11:28
Версія для друку
В Україні скоротили інтервал між уколами вакциною Sinovac

В МОЗ нагадали інтервали для введення інших вакцин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 липня, стало відомо, що Міністерства охорони здоров'я України змінило інтервал між введенням першої та другої дози вакцини від коронавірусу. А саме препаратами Sinovac. Так, українців колотимуть через два тижні, а не через чотири.

Інтервал між введенням доз AstraZeneca - 12 тижнів, Comirnaty / Pfizer - 21-28 днів, CoronaVac / Sinovac - 14-28 днів, Moderna - 28 днів. 

Головний санлікар Ігор Кузін додав, що в Україні застосовується максимальний інтервал введення вакцини - 28 днів.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції