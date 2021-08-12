В Україні скоротили інтервал між уколами вакциною Sinovac

Аня Мартинюк 12 серпня 2021, 11:28

В МОЗ нагадали інтервали для введення інших вакцин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 12 липня, стало відомо, що Міністерства охорони здоров'я України змінило інтервал між введенням першої та другої дози вакцини від коронавірусу. А саме препаратами Sinovac. Так, українців колотимуть через два тижні, а не через чотири.

Інтервал між введенням доз AstraZeneca - 12 тижнів, Comirnaty / Pfizer - 21-28 днів, CoronaVac / Sinovac - 14-28 днів, Moderna - 28 днів.

Головний санлікар Ігор Кузін додав, що в Україні застосовується максимальний інтервал введення вакцини - 28 днів.