Де відпочити під Києвом: огляд заміського ресторану Villa Ozero

zmxn 12 серпня 2021, 08:30

Спробувати авторські страви, розслабитися біля басейну та прекрасно провести час — заміський ресторан Villa Ozero стане найкращим місцем для вашого відпочинку

Активне, сонячне та насичене цікавими подіями літо неможливо уявити без відпочинку на природі, купання у басейні та різноманітних сезонних ласощів. І якщо ви шукаєте відповідне місце в столиці, ідеальним вибором для вас стане ресторан з літньою терасою в Києві, розташований на території готельно-паркового комплексу Equides Club. На вас чекає атмосфера затишку та спокою, авторська кухня, бездоганний сервіс і позитивний настрій на всі вихідні.

Заміський ресторан Villa Ozero — це новий ресторан з басейном в Києві, який підкорить навіть найбільш вимогливого гостя. У заміському комплексі під Києвом ви зможете не тільки відчути справжній гастрономічний захват, а й поніжитися під ласкавими променями сонця на тлі первозданної природи.

Ідеальна локація для незабутнього відпочинку

Заміський комплекс під Києвом Equides Club з сімейною концепцією оздоровлення та відпочинку затишно розташувався на березі незайманої водойми, в оточенні пишної зелені та неймовірних пейзажів. Серед інших особливостей заміського ресторану у води варто відзначити наступні:

витриманий у класичному стилі інтер'єр ресторану;

відкрита веранда з прекрасним видом на озеро та доглянуту природну зону;

красивий ресторанний зал, виконаний у мисливській тематиці;

європейський комплексний сервіс;

демократичні ціни.

Все це робить ресторан біля озера в Києві чудовим майданчиком не лише для відпочинку на вихідних, але й для проведення різних заходів. Наприклад, це чудовий ресторан для весілля, який буде відповідати всім вашим вимогам. У клубному ресторані виїзна церемонія буде виглядати неймовірно стильно та романтично, а гості будуть приємно здивовані достатком смачних страв.

Авторська кухня заміського ресторану Villa Ozero

Справжня гордість ресторану з літньою терасою в Києві Villa Ozero — це його різноманітне меню та коктейльна карта. Кожного гурмана неодмінно зацікавлять:

авторські страви, приготовані із натуральних інгредієнтів і підібрані відповідно до сезону;

затишна гриль зона для чудового відпочинку на природі;

власне виробництво варення за авторською рецептурою та свіжої випічки;

велика карта десертів зі справжніми шедеврами кондитерського мистецтва;

вишукані напої;

найбільш димні й ароматні кальяни.

Прекрасний ресторан у європейських традиціях розташований на Новообухівській трасі, у с. Лісники, на вул. Вишневій (Чапаєва), 36. Щоб забронювати столик у заміському комплексі під Києвом Equides Club, ви можете звернутися до адміністратора за номером +38 (066) 777 83 71, або надіслати листа на електронну пошту: info@equides.com.ua.