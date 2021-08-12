Де відпочити під Києвом: огляд заміського ресторану Villa Ozero

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Спробувати авторські страви, розслабитися біля басейну та прекрасно провести час — заміський ресторан Villa Ozero стане найкращим місцем для вашого відпочинку
Активне, сонячне та насичене цікавими подіями літо неможливо уявити без відпочинку на природі, купання у басейні та різноманітних сезонних ласощів. І якщо ви шукаєте відповідне місце в столиці, ідеальним вибором для вас стане ресторан з літньою терасою в Києві, розташований на території готельно-паркового комплексу Equides Club. На вас чекає атмосфера затишку та спокою, авторська кухня, бездоганний сервіс і позитивний настрій на всі вихідні.
Заміський ресторан Villa Ozero — це новий ресторан з басейном в Києві, який підкорить навіть найбільш вимогливого гостя. У заміському комплексі під Києвом ви зможете не тільки відчути справжній гастрономічний захват, а й поніжитися під ласкавими променями сонця на тлі первозданної природи.
Заміський комплекс під Києвом Equides Club з сімейною концепцією оздоровлення та відпочинку затишно розташувався на березі незайманої водойми, в оточенні пишної зелені та неймовірних пейзажів. Серед інших особливостей заміського ресторану у води варто відзначити наступні:
Все це робить ресторан біля озера в Києві чудовим майданчиком не лише для відпочинку на вихідних, але й для проведення різних заходів. Наприклад, це чудовий ресторан для весілля, який буде відповідати всім вашим вимогам. У клубному ресторані виїзна церемонія буде виглядати неймовірно стильно та романтично, а гості будуть приємно здивовані достатком смачних страв.
Справжня гордість ресторану з літньою терасою в Києві Villa Ozero — це його різноманітне меню та коктейльна карта. Кожного гурмана неодмінно зацікавлять:
Прекрасний ресторан у європейських традиціях розташований на Новообухівській трасі, у с. Лісники, на вул. Вишневій (Чапаєва), 36. Щоб забронювати столик у заміському комплексі під Києвом Equides Club, ви можете звернутися до адміністратора за номером +38 (066) 777 83 71, або надіслати листа на електронну пошту: info@equides.com.ua.
08:30: Де відпочити під Києвом: огляд заміського ресторану Villa Ozero
13:25: Бо заробив і заслужив: Порошенко спустив на відпочинок на яхті 6 млн грн
12:50: Заступнику мера Миколаєва повідомили про підозру в розкраданні близько 27 млн грн
11:04: На Донеччині від рук військових Путіна загинув чоловік
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