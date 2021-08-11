Разумкова готують до відставки

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Він є спікером парламенту з серпня 2019 року.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що в Офісі президента обговорюють відставку голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова. Про це заявило джерело у президентській фракції «Слуга народу».
«Спілкуються з координаторами груп всередині "Слуги народу", з главами комітетів. Зондуючого настрою щодо можливої відставки спікера. Чутки про наміри Банкової прибрати Разумкова ходять вже давно. Але зараз робота ведеться вже предметна. Багато "слуг" за відставку голосувати не хочуть. Але офіс президента виробляє різного роду аргументи, щоб змінити їх позицію», - розповіло джерело.
Нагадаємо, Дмитро Разумков є спікером парламенту з серпня 2019 року.
13:25: Бо заробив і заслужив: Порошенко спустив на відпочинок на яхті 6 млн грн
12:50: Заступнику мера Миколаєва повідомили про підозру в розкраданні близько 27 млн грн
11:04: На Донеччині від рук військових Путіна загинув чоловік
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