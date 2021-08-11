Адаптивний карантин в Україні продовжили

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А саме до 1 жовтня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що український уряд продовжив термін дії адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації. А саме до 1 жовтня.
Про це розповів глава уряду Денис Шмигаль. Він запевнив, що ситуація з поширенням коронавірусу залишається під контролем, але у зв’язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус в країні було прийнято відповідне рішення.
Голова уряду додав, що наразі Кабмін займається підготовкою лікарень для пацієнтів.
13:25: Бо заробив і заслужив: Порошенко спустив на відпочинок на яхті 6 млн грн
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