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Бо заробив і заслужив: Порошенко спустив на відпочинок на яхті 6 млн грн

Аня Мартинюк 11 серпня 2021, 13:25
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Бо заробив і заслужив: Порошенко спустив на відпочинок на яхті 6 млн грн

Відпочивав з дружиною Мариною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що Порошенко витратив на відпустку в Хорватії з яхтою понад 6 мільйонів гривень. Відомо, що Порошенки насолоджувались відпочинком на 60-метровій яхті Katina. Відпочинок на такій обходиться в 1 600 грн на день.

Морський відпочинок Порошенків представили в telegram-каналі "Картковий офіс".

Депутат ВРУ задекларував відпочинок, зазначивши, що витратив близько 5,7 млн гривень на проживання і транспортні послуги.

 

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