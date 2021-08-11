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Заступнику мера Миколаєва повідомили про підозру в розкраданні близько 27 млн грн

Аня Мартинюк 11 серпня 2021, 12:50
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Заступнику мера Миколаєва повідомили про підозру в розкраданні близько 27 млн грн

Чиновник встиг виправдатися.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що замісник мера Миколаєва отримав повідомлення про підозру в розкраданні близько 27 мільйонів гривень. У НАБУ ім’я заступника мера Миколаєва не вказало. Разом з тим заступник Миколаївського міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Коренєв сам виправдався.

«Упевнений, що в разі доведення цієї справи до суду, ми зможемо довести відсутність у ньому будь-якого складу злочину», - зазначив він. 

Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ викрили схему розкрадання грошей в ході робіт з реконструкції Соборної площі в центрі міста Миколаєва. 

 

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