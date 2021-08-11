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Чиновник встиг виправдатися.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що замісник мера Миколаєва отримав повідомлення про підозру в розкраданні близько 27 мільйонів гривень. У НАБУ ім’я заступника мера Миколаєва не вказало. Разом з тим заступник Миколаївського міського голови з питань житлово-комунального господарства Сергій Коренєв сам виправдався.
«Упевнений, що в разі доведення цієї справи до суду, ми зможемо довести відсутність у ньому будь-якого складу злочину», - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ викрили схему розкрадання грошей в ході робіт з реконструкції Соборної площі в центрі міста Миколаєва.
13:25: Бо заробив і заслужив: Порошенко спустив на відпочинок на яхті 6 млн грн
12:50: Заступнику мера Миколаєва повідомили про підозру в розкраданні близько 27 млн грн
11:04: На Донеччині від рук військових Путіна загинув чоловік
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