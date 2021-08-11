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Україна отримає два препарати від Covid-19

Аня Мартинюк 11 серпня 2021, 12:16
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Україна отримає два препарати від Covid-19

Все для людей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що у поточному році українці отримають два препарата прямої дії від коронавірусу.

За його словами, до кінця осені або початку зими препарати прямої дії використовуватимуться для лікування пацієнтів з діагнозом Covid-19.

Ляшко додав, що три такі препарати наразі знаходяться на стадії клінічних досліджень.

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