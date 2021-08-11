Україна отримає два препарати від Covid-19

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що у поточному році українці отримають два препарата прямої дії від коронавірусу.
За його словами, до кінця осені або початку зими препарати прямої дії використовуватимуться для лікування пацієнтів з діагнозом Covid-19.
Ляшко додав, що три такі препарати наразі знаходяться на стадії клінічних досліджень.
11:04: На Донеччині від рук військових Путіна загинув чоловік
09:05: Чиновники Миколаєва нагріли бюджет майже на 27 мільйонів гривень
15:57: Українська журналістка продала чергову політичну картину за $13000
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