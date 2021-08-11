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Українців попередили про спеку +37 градусів

Аня Мартинюк 11 серпня 2021, 11:39
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Українців попередили про спеку +37 градусів

Та сильний вітер.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, український синоптик Наталія Діденко повідомила, що антициклон Elfi зумовить суху погоду у більшості областей України.

«Хіба що залишки атмосферного фронту можуть локально пополивати та погриміти на Сході України, Запоріжжі та в Криму. Неоднорідно, місцями. Нюанс. Завтра північно-західний  вітер може бути поривчастим, часом сильним», - наголосила вона.

12 серпня стовпчики термометрів покажуть +25+29 градусів, +30 можливі у східних областях та на Півдні. Наступний тиждень стартує з максимумів +35+37 градусів.

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