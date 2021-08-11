На Донеччині від рук військових Путіна загинув чоловік

Аня Мартинюк 11 серпня 2021, 11:04

Загинув літній чоловік.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що у селі Новоселівка Друга Донецької області загинув мирний житель. Відомо, що російські військові, які орудують на Донбасі, відкрили вогонь.

За попередніми даними, загиблим є чоловік 1935 року народження. Відповідну інформацію надав голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

На місці події працюють правоохоронці.