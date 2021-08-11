Помер останній онук Івана Франка

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Роланд Франко популяризував творчість свого відомого діда.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, стало відомо про смерть останнього онука українського поета Івана Франка. Мова йде про Роланда Франко. Останній популяризував творчість свого діда.
Про це розповіли у прес-службі Міжнародного фонду Івана Франка.
«Колектив висловлює глибокі співчуття з приводу смерті засновника і голови правління Міжнародного фонду Івана Франка», - йдеться у повідомленні.
Причини смерті Роланда Франка не повідомили. Також невідомо, коли та де його поховають. Роланду Франко було 89 років. Він був українським вченим-інженером, дипломатом, громадським діячем, кандидатом технічних наук.
11:04: На Донеччині від рук військових Путіна загинув чоловік
09:05: Чиновники Миколаєва нагріли бюджет майже на 27 мільйонів гривень
15:57: Українська журналістка продала чергову політичну картину за $13000
15:26: Українці розкритикували автоледі за зйомку «сторіз» з дитиною на передньому сидінні
11:46: На Вінничині фермер-садист замкнув робочого в сушильній камері
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