Помер останній онук Івана Франка

Аня Мартинюк 11 серпня 2021, 10:25

Роланд Франко популяризував творчість свого відомого діда.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, стало відомо про смерть останнього онука українського поета Івана Франка. Мова йде про Роланда Франко. Останній популяризував творчість свого діда.

Про це розповіли у прес-службі Міжнародного фонду Івана Франка.

«Колектив висловлює глибокі співчуття з приводу смерті засновника і голови правління Міжнародного фонду Івана Франка», - йдеться у повідомленні.

Причини смерті Роланда Франка не повідомили. Також невідомо, коли та де його поховають. Роланду Франко було 89 років. Він був українським вченим-інженером, дипломатом, громадським діячем, кандидатом технічних наук.