Литовці активно протестують проти ковід-паспортів

Аня Мартинюк 11 серпня 2021, 09:40

В результаті відбулися сутички з поліцією.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що у Литві проходять бунти проти ковід-паспортів. В результаті у Вільнюсі правоохоронцям довелось розганяти людей сльозогінним газом.

Вчора, 10 липня, щонайменше 5 000 осіб зібралися будівлі Сейму, щоб висловити своє невдоволення. Влада дозволила провести мітинг з 09.00 до 17.00, але люди залишилися на довше, вимагаючи розпуску парламенту.

Як відомо, раніше влада Литви вирішила ввести в дію нові коронавірусні обмеження. А саме не пускати людей без ковід-паспорта на шоу, концерти, у публічні місця - театри, кінозали, ресторани, бари і тому подібне.