Литовці активно протестують проти ковід-паспортів

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В результаті відбулися сутички з поліцією.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що у Литві проходять бунти проти ковід-паспортів. В результаті у Вільнюсі правоохоронцям довелось розганяти людей сльозогінним газом.
Вчора, 10 липня, щонайменше 5 000 осіб зібралися будівлі Сейму, щоб висловити своє невдоволення. Влада дозволила провести мітинг з 09.00 до 17.00, але люди залишилися на довше, вимагаючи розпуску парламенту.
Як відомо, раніше влада Литви вирішила ввести в дію нові коронавірусні обмеження. А саме не пускати людей без ковід-паспорта на шоу, концерти, у публічні місця - театри, кінозали, ресторани, бари і тому подібне.
09:05: Чиновники Миколаєва нагріли бюджет майже на 27 мільйонів гривень
15:57: Українська журналістка продала чергову політичну картину за $13000
15:26: Українці розкритикували автоледі за зйомку «сторіз» з дитиною на передньому сидінні
11:46: На Вінничині фермер-садист замкнув робочого в сушильній камері
11:09: Грета Тунберг знялася для обкладинки Vogue Scandinavia
10:34: У ряді областей України помаранчевий рівень пожежної небезпеки
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