Чиновники Миколаєва нагріли бюджет майже на 27 мільйонів гривень 09:05
Українська журналістка продала чергову політичну картину за $13000 15:57
Українці розкритикували автоледі за зйомку «сторіз» з дитиною на передньому сидінні 15:26
На Вінничині фермер-садист замкнув робочого в сушильній камері 11:46
Грета Тунберг знялася для обкладинки Vogue Scandinavia 11:09
У ряді областей України помаранчевий рівень пожежної небезпеки 10:34
Українських сімейних лікарів нагороджуватимуть за вакцинованих пацієнтів 14:06
Довіритися роботу – У Китаї тести на коронавірус почали робити без медиків 12:15
Анатолій Улянов розкритикував львівський кіоск з прапором «ДНР» 11:39
В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих 09:38
Футбольний клуб ОАЕ не відпустив Реброва для очолення збірної України 08:31
Тепер зловмисники подумають про свій вчинок у тюрмі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що днем раніше детективи НАБУ виявили злочинну корупційну групу. Зловмисники завдали місцевій громаді збитків на суму майже в 27 мільйонів гривень. Мова йде про чиновників Миколаєва, які нагріли бюджет майже на 26 800 000 грн.
Заступник мера навіть намагався втекти до Угорщини. Встановлено, що чиновники вибудували схуму навколо виділення бюджетних коштів на ремонтно-реставраційні роботи Соборної площі в місті. У справі підозрюють 8 осіб. Це заступник мера Миколаєва, перший заступник директора одного з департаментів Миколаївської міської ради, а також голови шести приватних компаній.
Тепер зловмисникам загрожує тюремний термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також передбачена конфіскація майна.
09:05: Чиновники Миколаєва нагріли бюджет майже на 27 мільйонів гривень
15:57: Українська журналістка продала чергову політичну картину за $13000
15:26: Українці розкритикували автоледі за зйомку «сторіз» з дитиною на передньому сидінні
11:46: На Вінничині фермер-садист замкнув робочого в сушильній камері
11:09: Грета Тунберг знялася для обкладинки Vogue Scandinavia
10:34: У ряді областей України помаранчевий рівень пожежної небезпеки
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.