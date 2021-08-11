Чиновники Миколаєва нагріли бюджет майже на 27 мільйонів гривень

Аня Мартинюк 11 серпня 2021, 09:05

Тепер зловмисники подумають про свій вчинок у тюрмі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, стало відомо, що днем раніше детективи НАБУ виявили злочинну корупційну групу. Зловмисники завдали місцевій громаді збитків на суму майже в 27 мільйонів гривень. Мова йде про чиновників Миколаєва, які нагріли бюджет майже на 26 800 000 грн.

Заступник мера навіть намагався втекти до Угорщини. Встановлено, що чиновники вибудували схуму навколо виділення бюджетних коштів на ремонтно-реставраційні роботи Соборної площі в місті. У справі підозрюють 8 осіб. Це заступник мера Миколаєва, перший заступник директора одного з департаментів Миколаївської міської ради, а також голови шести приватних компаній.

Тепер зловмисникам загрожує тюремний термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Також передбачена конфіскація майна.