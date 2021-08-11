В Україні понад тисяча нових коронавірусних хворих

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Найбільше нових хворих у Запорізькій області.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 1122 нових ковідних хворих. Серед них 54 дитини і 31 медпрацівник.
Як зазначається, 25 пацієнтів померли. За весь період пандемії померли 53 149 людей. До слова, у світі загальна кількість випадків захворювання на коронавірус наблизилась до 204 млн.
Найбільша кількість випадків зараження у Запорізькій області - 96 осіб, Донецькій області – 89 осіб, Харківській області – 81 особа і Дніпропетровській області – 70 осіб.
09:05: Чиновники Миколаєва нагріли бюджет майже на 27 мільйонів гривень
15:57: Українська журналістка продала чергову політичну картину за $13000
15:26: Українці розкритикували автоледі за зйомку «сторіз» з дитиною на передньому сидінні
11:46: На Вінничині фермер-садист замкнув робочого в сушильній камері
11:09: Грета Тунберг знялася для обкладинки Vogue Scandinavia
10:34: У ряді областей України помаранчевий рівень пожежної небезпеки
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