В Україні понад тисяча нових коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 11 серпня 2021, 08:35

Найбільше нових хворих у Запорізькій області.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили 1122 нових ковідних хворих. Серед них 54 дитини і 31 медпрацівник.

Як зазначається, 25 пацієнтів померли. За весь період пандемії померли 53 149 людей. До слова, у світі загальна кількість випадків захворювання на коронавірус наблизилась до 204 млн.

Найбільша кількість випадків зараження у Запорізькій області - 96 осіб, Донецькій області – 89 осіб, Харківській області – 81 особа і Дніпропетровській області – 70 осіб.