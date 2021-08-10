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Роботи Світлани Крюкової користуються великою популярністю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 серпня, відома українська журналістка, заступниця головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова організувала аукціон. Уже традиційно на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук вона представила картину та запропонувала її придбати.
Так, картина має назву «Эквилибрист». Стартова ціна лоту була чималою – 1700 доларів. На картині зображено бізнесмена Вадима Столара. Сьогодні директору ТОВ «Київміськбуд» виповнилося 38 років.
Картину придбав користувач під іменем Владимир Печерин. Він запропонував за картину 13 000 доларів.
15:57: Українська журналістка продала чергову політичну картину за $13000
15:26: Українці розкритикували автоледі за зйомку «сторіз» з дитиною на передньому сидінні
11:46: На Вінничині фермер-садист замкнув робочого в сушильній камері
11:09: Грета Тунберг знялася для обкладинки Vogue Scandinavia
10:34: У ряді областей України помаранчевий рівень пожежної небезпеки
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