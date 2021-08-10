Українська журналістка продала чергову політичну картину за $13000

Аня Мартинюк 10 серпня 2021, 15:57

Роботи Світлани Крюкової користуються великою популярністю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 серпня, відома українська журналістка, заступниця головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова організувала аукціон. Уже традиційно на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук вона представила картину та запропонувала її придбати.

Так, картина має назву «Эквилибрист». Стартова ціна лоту була чималою – 1700 доларів. На картині зображено бізнесмена Вадима Столара. Сьогодні директору ТОВ «Київміськбуд» виповнилося 38 років.

Картину придбав користувач під іменем Владимир Печерин. Він запропонував за картину 13 000 доларів.