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Українська журналістка продала чергову політичну картину за $13000

Аня Мартинюк 10 серпня 2021, 15:57
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Українська журналістка продала чергову політичну картину за $13000

Роботи Світлани Крюкової користуються великою популярністю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 серпня, відома українська журналістка, заступниця головного редактора видання «Страна» Світлана Крюкова організувала аукціон. Уже традиційно на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук вона представила картину та запропонувала її придбати.

Так, картина має назву «Эквилибрист». Стартова ціна лоту була чималою – 1700 доларів. На картині зображено бізнесмена Вадима Столара. Сьогодні директору ТОВ «Київміськбуд» виповнилося 38 років.

Картину придбав користувач під іменем Владимир Печерин. Він запропонував за картину 13 000 доларів.

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