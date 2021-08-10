Українці розкритикували автоледі за зйомку «сторіз» з дитиною на передньому сидінні

Аня Мартинюк 10 серпня 2021, 15:26

Автоледі - Алла Павленко.

Новину передає «Преса України».

В інтернет-спільноті «Зупини лося», де щоденно публікуються відео про ДТП та казуси, пов’язані з порушенням правил дорожнього руху, представили ролик з автоледі Аллою Павленко. На відео жінка, яка знімала себе сама під час водіння автомобіля, показала свою малолітню дитину.

Дівчинка знаходилась на передньому сидінні не пристебнута. Так, горе-матір задала риторичне питання, чому дитина не пристебнута. Дівчинка відповіла «Бо не хочу».

Інтернет-спільнота засудила автоледі.

«Що казати про дитину (дзеркало батьків) якщо мама під час керування ТЗ знімає сторіс і майже весь час дивиться в камеру?» - відзначили в коментарях.

«Ця пані є журналістом каналу Г+Г, має неабияку аудиторію підписників, батько дитини англієць… Цікаво, в Лондоні так само вона їздить?» - зауважили в коментарях.

До слова, жінку в соцмережі Інстаграм можна знайти під іменем «alla_a7».