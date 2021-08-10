На Вінничині фермер-садист замкнув робочого в сушильній камері

Аня Мартинюк 10 серпня 2021, 11:46

Таким чином чоловік покарав підданого. За це його самого можуть «закрити», але уже у тюрмі.

Новину передає «Преса України».

За даними прес-служи Нацполіції, у Вінницькій області 58-річний фермер зачинив робітника в металевому пристрої для сушки овочів. Останні пробув у неволі добу не маючи ні води, ні їжі. На щастя, крики про допомогу почула сусідка фермера. Вона й викликала поліцію.

Встановлено, що фермер таким чином покарав робітника за те, що той не полагодив трактор. Тепер фермеру-садисту загрожує до 5 років в’язниці за незаконне позбавлення волі людини. Фермеру оголосили про підозру у вчинені злочину.