Грета Тунберг знялася для обкладинки Vogue Scandinavia

Аня Мартинюк 10 серпня 2021, 11:09

Й продовжила привертати увагу до глобальних проблем.

Новину передає «Преса України».

18-річна шведська еко-активістка Грета Тунберг знялася для обкладинки першого номера журналу моди Vogue Scandinavia. Разом з тим вона нагадала, що індустрія моди згубно впливає на кліматичну і екологічну ситуацію.

За словами Тунберг, модні бренди повинні взяти на себе частину відповідальності за те, що їх продукція впливає на навколишнє середовище. Також еко-активістка звернула увагу, що деякі бренди вдаються до «зеленого піару», намагаючись представити свою продукцію як екологічну.

До слова, на обкладинці дівчина позувала разом з конем.