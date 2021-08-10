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Грета Тунберг знялася для обкладинки Vogue Scandinavia

Аня Мартинюк 10 серпня 2021, 11:09
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Грета Тунберг знялася для обкладинки Vogue Scandinavia

Й продовжила привертати увагу до глобальних проблем. 

Новину передає «Преса України».

18-річна шведська еко-активістка Грета Тунберг знялася для обкладинки першого номера журналу моди Vogue Scandinavia. Разом з тим вона нагадала, що індустрія моди згубно впливає на кліматичну і екологічну ситуацію.

За словами  Тунберг, модні бренди повинні взяти на себе частину відповідальності за те, що їх продукція впливає на навколишнє середовище. Також еко-активістка звернула увагу, що деякі бренди вдаються до «зеленого піару», намагаючись представити свою продукцію як екологічну.

До слова, на обкладинці дівчина позувала разом з конем.

 

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