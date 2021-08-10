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Й продовжила привертати увагу до глобальних проблем.
Новину передає «Преса України».
18-річна шведська еко-активістка Грета Тунберг знялася для обкладинки першого номера журналу моди Vogue Scandinavia. Разом з тим вона нагадала, що індустрія моди згубно впливає на кліматичну і екологічну ситуацію.
За словами Тунберг, модні бренди повинні взяти на себе частину відповідальності за те, що їх продукція впливає на навколишнє середовище. Також еко-активістка звернула увагу, що деякі бренди вдаються до «зеленого піару», намагаючись представити свою продукцію як екологічну.
До слова, на обкладинці дівчина позувала разом з конем.
11:46: На Вінничині фермер-садист замкнув робочого в сушильній камері
11:09: Грета Тунберг знялася для обкладинки Vogue Scandinavia
10:34: У ряді областей України помаранчевий рівень пожежної небезпеки
14:06: Українських сімейних лікарів нагороджуватимуть за вакцинованих пацієнтів
12:15: Довіритися роботу – У Китаї тести на коронавірус почали робити без медиків
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