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У ряді областей України помаранчевий рівень пожежної небезпеки

Аня Мартинюк 10 серпня 2021, 10:34
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У ряді областей України помаранчевий рівень пожежної небезпеки

Буде аномальна спека. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 10 серпня, українські синоптики оголосили в ряді областей України помаранчевий рівень пожежної небезпеки. А саме в східних, західних і південних регіонах. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +28 + 32 градусів.

За даними Укргідрометцентру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки протягом дня переважатиме в Київській області, Сумській області, Чернівецькій області, Харківської області, Луганській області, Донецької області, Криму. 

До слова, синоптик Наталія Діденко попереджала, що в Україні на поточному тижні спостерігатиметься аномальна спека.

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