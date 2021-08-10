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Буде аномальна спека.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 10 серпня, українські синоптики оголосили в ряді областей України помаранчевий рівень пожежної небезпеки. А саме в східних, західних і південних регіонах. Тут стовпчики термометрів піднімуться до +28 + 32 градусів.
За даними Укргідрометцентру, надзвичайний рівень пожежної небезпеки протягом дня переважатиме в Київській області, Сумській області, Чернівецькій області, Харківської області, Луганській області, Донецької області, Криму.
До слова, синоптик Наталія Діденко попереджала, що в Україні на поточному тижні спостерігатиметься аномальна спека.
11:09: Грета Тунберг знялася для обкладинки Vogue Scandinavia
10:34: У ряді областей України помаранчевий рівень пожежної небезпеки
14:06: Українських сімейних лікарів нагороджуватимуть за вакцинованих пацієнтів
12:15: Довіритися роботу – У Китаї тести на коронавірус почали робити без медиків
11:39: Анатолій Улянов розкритикував львівський кіоск з прапором «ДНР»
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