Українських сімейних лікарів нагороджуватимуть за вакцинованих пацієнтів

Аня Мартинюк 09 серпня 2021, 14:06

За тих пацієнтів, які вирішили вакцинуватися проти коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що в МОЗ планують нагороджувати сімейних лікарів. А саме за те, що вони спонукали своїх пацієнтів вакцинуватися проти коронавірусу. Таким лікарям нараховуватимуть бали безперервного професійного розвитку й в результаті стимулюватимуть грошима.

Відповідні стимули наразі знаходяться на стадії розробки МОЗ. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, з 2022 року лікарі, у яких понад 80% пацієнтів вакциновано проти коронавірусу, отримуватимуть 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації.