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За тих пацієнтів, які вирішили вакцинуватися проти коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що в МОЗ планують нагороджувати сімейних лікарів. А саме за те, що вони спонукали своїх пацієнтів вакцинуватися проти коронавірусу. Таким лікарям нараховуватимуть бали безперервного професійного розвитку й в результаті стимулюватимуть грошима.
Відповідні стимули наразі знаходяться на стадії розробки МОЗ. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, з 2022 року лікарі, у яких понад 80% пацієнтів вакциновано проти коронавірусу, отримуватимуть 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації.
14:06: Українських сімейних лікарів нагороджуватимуть за вакцинованих пацієнтів
12:15: Довіритися роботу – У Китаї тести на коронавірус почали робити без медиків
11:39: Анатолій Улянов розкритикував львівський кіоск з прапором «ДНР»
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