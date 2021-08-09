У серпні в Україні приїде ангела Меркель

Аня Мартинюк 09 серпня 2021, 13:43

Спілкуватиметься з Володимиром Зеленським.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що німецький канцлер Ангела Меркель може відвідати Україну до Дня Незалежності. А саме 22 серпня. Її мета – провести зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Наразі невідомо, які теми обговорюватимуть сторони. Офіційних коментарів збоку Києва і Берліна ще не було.