Apple стежитиме за власниками айфонів

Аня Мартинюк 09 серпня 2021, 13:15

Комусь така практика може не сподобатися.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що каліфорнійський гігант компанія Apple з осені візьметься перевіряти вміст айфонів та iPad. А саме фото та повідомлення. Мета – перешкоджання насильству над дітьми.

В разі виявлення підозрілих матеріалів інформацію про власників гаджетів Apple передаватимуть правоохоронцям. Варто зазначити, що кардинальні зміни торкнуться для початку власників продукції Apple в США.

В компанії пообіцяли, що список країн розширять разом зі список заборонених тем та фото.