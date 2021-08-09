Apple стежитиме за власниками айфонів

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Комусь така практика може не сподобатися.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що каліфорнійський гігант компанія Apple з осені візьметься перевіряти вміст айфонів та iPad. А саме фото та повідомлення. Мета – перешкоджання насильству над дітьми.
В разі виявлення підозрілих матеріалів інформацію про власників гаджетів Apple передаватимуть правоохоронцям. Варто зазначити, що кардинальні зміни торкнуться для початку власників продукції Apple в США.
В компанії пообіцяли, що список країн розширять разом зі список заборонених тем та фото.
14:06: Українських сімейних лікарів нагороджуватимуть за вакцинованих пацієнтів
12:15: Довіритися роботу – У Китаї тести на коронавірус почали робити без медиків
11:39: Анатолій Улянов розкритикував львівський кіоск з прапором «ДНР»
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