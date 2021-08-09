Лукашенко заявив про готовність летіти в Крим

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Через Росію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 серпня, лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий поставляти на анексований Крим продукцію. Президент наголосив, що він навіть сам може полетіти у Крим, але через Росію.
Відповідна заява прозвучала в ході прес-конференції у понеділок, 9 серпня.
«Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію, за мною справа не заіржавіє. Хоча мене пов'язує "Будапештська декларація". Але я і через це переступлю. У мене руки розв'язані. І Крим, і все інше!», - твердо заявив Лукашенко.
Він пояснив, що полетіти в Крим через Україну він не може.
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11:39: Анатолій Улянов розкритикував львівський кіоск з прапором «ДНР»
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