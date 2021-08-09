Лукашенко заявив про готовність летіти в Крим

Аня Мартинюк 09 серпня 2021, 12:46

Через Росію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 серпня, лідер Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий поставляти на анексований Крим продукцію. Президент наголосив, що він навіть сам може полетіти у Крим, але через Росію.

Відповідна заява прозвучала в ході прес-конференції у понеділок, 9 серпня.

«Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію, за мною справа не заіржавіє. Хоча мене пов'язує "Будапештська декларація". Але я і через це переступлю. У мене руки розв'язані. І Крим, і все інше!», - твердо заявив Лукашенко.

Він пояснив, що полетіти в Крим через Україну він не може.