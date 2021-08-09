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Все, що потрібно зробити людині – відкрити рота та за бажанням закрити очі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 серпня, китайські ЗМІ повідомили, що у центральній китайській провінції Хубей випробували «ковідного» робота. Мова йде про автоматизовану руку, яка бере зразки у живих людей.
У Мережі з’явилося відео, як робот бере мазок у 36-річної жінки. Раніше таким чином тести на коронавірус робили фельдшери.
Як зазначили журналісти, робот допомагає прискорити процес тестування, скорочуючи час очікування результатів із семи-восьми годин до приблизно 45 хвилин.
12:15: Довіритися роботу – У Китаї тести на коронавірус почали робити без медиків
11:39: Анатолій Улянов розкритикував львівський кіоск з прапором «ДНР»
09:38: В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих
08:31: Футбольний клуб ОАЕ не відпустив Реброва для очолення збірної України
13:59: Маркевич подав у відставку з Української асоціації футболу
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