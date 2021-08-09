Довіритися роботу – У Китаї тести на коронавірус почали робити без медиків

Аня Мартинюк 09 серпня 2021, 12:15

Все, що потрібно зробити людині – відкрити рота та за бажанням закрити очі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 серпня, китайські ЗМІ повідомили, що у центральній китайській провінції Хубей випробували «ковідного» робота. Мова йде про автоматизовану руку, яка бере зразки у живих людей.

У Мережі з’явилося відео, як робот бере мазок у 36-річної жінки. Раніше таким чином тести на коронавірус робили фельдшери.

Як зазначили журналісти, робот допомагає прискорити процес тестування, скорочуючи час очікування результатів із семи-восьми годин до приблизно 45 хвилин.