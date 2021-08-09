Анатолій Улянов розкритикував львівський кіоск з прапором «ДНР»

Аня Мартинюк 09 серпня 2021, 11:39

Він назвав його «вірусним маркетингом очевидно здорового суспільства».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 серпня, український письменник та блогер Анатолій Улянов прокоментував появу в культурній столиці України, місті Львові, кіоску під назвою «Мілітарі».

«Мілітаризм зустрічає консюмеризм, і запрошує витерти ноги об «ворогів народу», чиє питання хотів би, але поки не може вирішити остаточно. Ось він - вірусний маркетинг очевидно здорового суспільства. Головне в цьому патріотичному зубоскальстві військовий капіталізм на просторах нашої бананової вітчизни - краса мови: мiлкшейк, флет вайт, мiлiтарi, й інші слова, які не потребують присутності мовного омбудсмена», - зазначив він.

Анатолій Улянов представив фото точки продажу напоїв, наголосивши, що люди на ньому збігаються за кольором свого одягу з кольорами прапору, який топчуть. Мова йде про прапор так званої «ДНР».

«Всесвіт, між тим, дає підказку: всі три клієнта + ларьок тонально збігаються з кольорами прапора, який топчуть. Тому, що «Інший - це я», і всі ми віддзеркалюємося один в одному, бовдури)))» - додав він.

Тим часом інтернет-спільнота зауважила, що дурість однієї людини не відображає положення цілого суспільства.