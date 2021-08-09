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Він назвав його «вірусним маркетингом очевидно здорового суспільства».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 серпня, український письменник та блогер Анатолій Улянов прокоментував появу в культурній столиці України, місті Львові, кіоску під назвою «Мілітарі».
«Мілітаризм зустрічає консюмеризм, і запрошує витерти ноги об «ворогів народу», чиє питання хотів би, але поки не може вирішити остаточно. Ось він - вірусний маркетинг очевидно здорового суспільства. Головне в цьому патріотичному зубоскальстві військовий капіталізм на просторах нашої бананової вітчизни - краса мови: мiлкшейк, флет вайт, мiлiтарi, й інші слова, які не потребують присутності мовного омбудсмена», - зазначив він.
Анатолій Улянов представив фото точки продажу напоїв, наголосивши, що люди на ньому збігаються за кольором свого одягу з кольорами прапору, який топчуть. Мова йде про прапор так званої «ДНР».
«Всесвіт, між тим, дає підказку: всі три клієнта + ларьок тонально збігаються з кольорами прапора, який топчуть. Тому, що «Інший - це я», і всі ми віддзеркалюємося один в одному, бовдури)))» - додав він.
Тим часом інтернет-спільнота зауважила, що дурість однієї людини не відображає положення цілого суспільства.
12:15: Довіритися роботу – У Китаї тести на коронавірус почали робити без медиків
11:39: Анатолій Улянов розкритикував львівський кіоск з прапором «ДНР»
09:38: В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих
08:31: Футбольний клуб ОАЕ не відпустив Реброва для очолення збірної України
13:59: Маркевич подав у відставку з Української асоціації футболу
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