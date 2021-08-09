В Україні поменшало бажаючих вакцинуватися

Аня Мартинюк 09 серпня 2021, 10:56

Пояснити це можна вихідним днем.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що в Україні за добу знизився темп вакцинації. Так, у неділю, 8 серпня, було вакциновано всього 51 445 осіб, а днем раніше - 78 965 осіб. Так, вчора першу ін'єкцію зробили 30 988 громадянам, а другу - 20 457 людям.

Про це заявили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я. Також уточнюється, що за весь період вакцинації укол від коронавірусу зробили 4 137 073 українця.