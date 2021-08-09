В Україні поменшало бажаючих вакцинуватися

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Пояснити це можна вихідним днем.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що в Україні за добу знизився темп вакцинації. Так, у неділю, 8 серпня, було вакциновано всього 51 445 осіб, а днем раніше - 78 965 осіб. Так, вчора першу ін'єкцію зробили 30 988 громадянам, а другу - 20 457 людям.
Про це заявили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я. Також уточнюється, що за весь період вакцинації укол від коронавірусу зробили 4 137 073 українця.
12:15: Довіритися роботу – У Китаї тести на коронавірус почали робити без медиків
11:39: Анатолій Улянов розкритикував львівський кіоск з прапором «ДНР»
09:38: В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих
08:31: Футбольний клуб ОАЕ не відпустив Реброва для очолення збірної України
13:59: Маркевич подав у відставку з Української асоціації футболу
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