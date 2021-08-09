Pfizer торгуватиме вакцинами-підсилювачами

Аня Мартинюк 09 серпня 2021, 10:16

Вакцини Pfizer нині популярні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що компанія Pfizer випустить на ринок «вакцину-підсилювач». Мова йде про вакцину проти коронавірусу, яку вводитимуть третьою дозою.

Відомо, що таку вакцину першими отримають літні американці, які отримали дві дози препарату, а також люди з ослабленим імунітетом. Головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі закликав жителів країни готуватися до вакцинації третьою дозою.