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Pfizer торгуватиме вакцинами-підсилювачами

Аня Мартинюк 09 серпня 2021, 10:16
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Pfizer торгуватиме вакцинами-підсилювачами

Вакцини Pfizer нині популярні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що компанія Pfizer випустить на ринок «вакцину-підсилювач». Мова йде про вакцину проти коронавірусу, яку вводитимуть третьою дозою. 

Відомо, що таку вакцину першими отримають літні американці, які отримали дві дози препарату, а також люди з ослабленим імунітетом. Головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі закликав жителів країни готуватися до вакцинації третьою дозою. 

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