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В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 09 серпня 2021, 09:38
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В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих

Провели невелику кількість тестів. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що в Україні за минулу добу виявили 300 осіб з коронаврусом. Летальних випадків 5. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

«Протестували методом ПЛР - 9 383 осіб, методом ІФА посилання - 1 424 особи, експрес-тестами - 5 913 осіб», - йдеться в повідомленні.

Найбільше нових випадків в Києві та Одеській області,  51 та 39 пацієнтів відповідно.

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