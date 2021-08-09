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Провели невелику кількість тестів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що в Україні за минулу добу виявили 300 осіб з коронаврусом. Летальних випадків 5. Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
«Протестували методом ПЛР - 9 383 осіб, методом ІФА посилання - 1 424 особи, експрес-тестами - 5 913 осіб», - йдеться в повідомленні.
Найбільше нових випадків в Києві та Одеській області, 51 та 39 пацієнтів відповідно.
09:38: В Україні відбувся незначний приріст коронавірусних хворих
08:31: Футбольний клуб ОАЕ не відпустив Реброва для очолення збірної України
13:59: Маркевич подав у відставку з Української асоціації футболу
09:03: Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин
08:33: Дует на каное-двійці приніс Україні четверте срібло Олімпійських ігор
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