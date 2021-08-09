В аквапарку Дніпра потонула дитина

Аня Мартинюк 09 серпня 2021, 09:04

Мати залишила хлопчика без нагляду.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що в аквапарку у місті Дніпро, на проспекті Перемоги, трагічно потонула дитина. Мова йде про 9-річного хлопчика. Працівники аквапарку стверджують, що мати залишила дитину без нагляду й сама пішла прогулюватися територією.

Зазначається, що співробітники аквапарку помітили, що дитині в басейні потрібна термінова допомога. Хлопчика дістали з води, викликали медичну допомогу. На жаль, медики не змогли допомогти.

Слідчі розбиратимуться, хто винен у трагедії, мати, яка полишила дитину, чи співробітники аквапарку.