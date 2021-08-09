Футбольний клуб ОАЕ не відпустив Реброва для очолення збірної України

Аня Мартинюк 09 серпня 2021, 08:31

Головним тренером він не буде.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася в еміратський клуб «Аль-Айн». Так, останнього просять відпустити Сергія Реброва для підписання угоди з національною збірною України. Як відомо, у Андрія Шевченка закінчився контракт з УАФ. Продовжувати його він не захотів.

Однак керівництво футбольного клубу ОАЕ відхилило пропозицію. До слова, Сергій Ребров підписав контракт з клубом два місяці тому.

За даними журналіста Амера Абдуллу, Ребров залишиться в клубі «Аль-Айн».