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Головним тренером він не буде.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 серпня, стало відомо, що Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася в еміратський клуб «Аль-Айн». Так, останнього просять відпустити Сергія Реброва для підписання угоди з національною збірною України. Як відомо, у Андрія Шевченка закінчився контракт з УАФ. Продовжувати його він не захотів.
Однак керівництво футбольного клубу ОАЕ відхилило пропозицію. До слова, Сергій Ребров підписав контракт з клубом два місяці тому.
За даними журналіста Амера Абдуллу, Ребров залишиться в клубі «Аль-Айн».
08:31: Футбольний клуб ОАЕ не відпустив Реброва для очолення збірної України
13:59: Маркевич подав у відставку з Української асоціації футболу
09:03: Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин
08:33: Дует на каное-двійці приніс Україні четверте срібло Олімпійських ігор
12:58: Українці стали рідше помирати від алкогольного отруєння
12:34: Перша леді України розповіла про другий президентський термін чоловіка
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